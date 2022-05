Dybala :” futuro? Sceglierò il meglio per me”

Paulo Dybala non ha dubbli amletici sul prossimo suo futuro, ma il fuoricalsse argentino non sembra avere fretta sulla decisione di scegliere la sua prossima squadra. Roma e Inter sono le più accreditate.

“Se ho parlato con Zanetti e Ausilio? Ho parlato con tante persone qui questa sera, ma e’ meglio parlare di questo evento. Le parole di Totti? Lui e’ un idolo per tutti, le sue parole di affetto sono belle e me le porto con piacere. Ora sono tranquillo, domani partiro’ per la trasferta con la Nazionale. C’e’ una bella partita contro l’Italia, vogliamo continuare a vincere”, ha spiegato Dybala a Sky durante l’Integration Heroes Match, la partita di beneficenza che nasce con lo scopo di rilanciare l’impegno contro ogni forma di discriminazione.