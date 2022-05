Calciomercato Italia. tra voci e affari conclusi

Club , manager e calciatori a confronto . Contatti ,e affari concluisi . Il mondo del calciomercato italiano

LAZIO, “DIETROFRONT” REINA: RESTERÀ UN ALTRO ANNO

Secondo il Messaggero, Pepe Reina resterà alla Lazio un altro anno: con la qualificazione all’Europa League è scatto il rinnovo automatico del contratto che era in scadenza a giugno e il portiere spagnolo ha comunicato l’intenzione di onorare l’impegno. Nelle scorse settimane si era parlato di un addio.

INTER, ZANETTI: “VOGLIAMO CONFERMARE PERISIC, DIPENDE DA LUI”

Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, dopo l’Integration Heroes Match spiega a Sky la posizione dell’Inter in merito al rinnovo di Perisic: “Ivan ha fatto una grande stagione, la nostra volontà da sempre, trattiamo da novembre, è di continuare con lui, ora dipende da lui”.

MILAN, BERNARDESCHI NON INTERESSA

Federico Bernardeschi sarà un giocatore libero dal primo luglio, visto il mancato rinnovo con la Juventus. Tra le altre è stato proposto al Milan che però non sarebbe interessato.

CHIELLINI: “FUTURO? MI PIACEREBBE UN’ESPERIENZA ALL’ESTERO”

“Il futuro? Mi piacerebbe un’esperienza all’estero, ma devo valutare pro e contro”. Cosi’ Giorgio Chiellini nel corso di una diretta Instagram con gli studenti dell’Istituto statale di istruzione superiore Niccolini Palli di Livorno. “Lasciare Torino, spostare la famiglia con bambini piccoli, sono ancora in una fase di pensieri, li tengo in sospeso”, ha aggiunto. Chiellini ha quindi ricordato l’emozione per l’addio allo Stadium. “Uno dei piu’ emozionanti lunedi’ scorso, il saluto allo Juventus Stadium, la famiglia in tribuna, una serata emozionante, a compimento di tutta una carriera che mi ha dato tante soddisfazioni, ho la serenita’ per affrontarlo con gioia”, ha dichiarato. Per quanto riguarda il capitolo Nazionale, invece, Chiellini ha detto: “La vittoria dell’Europeo e’ qualcosa di unico. La Nazionale batte anche la Juve, con tutto l’amore e il rispetto che ho per la Juve, perche’ abbatte tutto il tifo per le squadre diverse, vedere tutta la Nazione festeggiare dopo il Covid, a 37 anni dopo i problemi che ho avuto, non pensavo di arrivarci”. Nel ricordare gli avversari piu’ forti che ha affrontato, Chiellini non ha dubbi: “Il mio miglior nemico e’ stato Ibrahimovic, per farmi rispettare appena arrivato a Torino ho dovuto dimostrare di non aver paura, avevo e ho un buonissimo rapporto. In campo non ci siamo mai risparmiati, ma fuori c’e’ grande stima, sono contento che a 40 anni riesca ancora a dire la sua”.

INTER-PERISIC, L’AGENTE SORRIDE: “VEDREMO”

Nel pomeriggio è andato in scena un incontro tra l’Inter e l’entourage di Perisic per parlare del rinnovo del croato, in scadenza il 30 giugno 2022. “Vedremo” ha detto sorridendo l’agente Frane Jurcevic, uscendo dalla sede nerazzurra assieme a Tomislav Kasalo, avvocato di fiducia di Perisic. L’Inter ha alzato l’offerta a 5 milioni più bonus per arrivare molto vicina ai 6 che il croato aveva chiesto.

ROMA, L’AD BERARDI: “RINNOVO MKHITARYAN? INTANTO SPERIAMO DI AVERLO MERCOLEDÌ”

L’ad della Roma, Pietro Berardi, ritirando il premio ‘Arancio’ dell’Ussi al circolo Aniene, ha aprlato della situazione contrattuale di Mkhitaryan. “La societa’ e’ concentrata al cento per cento per mercoledi’ sera – ha continuato – IL rinnovo di Mkhitaryan? Intanto speriamo di averlo mercoledi’ sera”.

NIENTE RINNOVO, CIOFFI LASCIA L’UDINESE

La prossima stagione Gabriele Cioffi non sarà più l’allenatore dell’Udinese. Lo ha comunicato ufficialmente il club friulano. “Udinese Calcio comunica che Gabriele Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2022 – si legge in una nota -. La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre”.

IBRA: “FUTURO? RAIOLA MI DIREBBE DI CONTINUARE…”

“È per Mino Raiola, lui è uno di quelli che voleva vedermi al Milan, mi ha detto che potevo salvarlo. E’ il primo trofeo che vinco senza di lui”. Dopo la vittoria dello scudetto Zlatan Ibrahimovic ha un pensiero per l’amico Raiola da poco scomparso: “Futuro? Mino mi consiglierebbe di giocare altri dieci anni e rubare più soldi. Cosa farò? Devo stare bene. Quando sto bene, quando sono in salute, posso fare una scelta. Quando sono in campo faccio la differenza, non vedo un altro Ibra”. E poi aggiunge: “In questi giorni saprete del mio futuro”.

MILAN, L’ADDIO DI KESSIE: “UN SALUTO SPECIALE”

Franck Kessie saluta il Milan. Durante la passerella per la premiazione scudetto il centrocampista si è battuto la mano sul cuore indicando i tifosi e in serata ai microfoni di Sky ha dichiarato: “Un saluto speciale a questi tifosi. Dopo otto anni in Italia finalmente ho vinto uno scudetto, è bellissimo”. L’ivoriano l’anno prossimo giocheràò nel Barcellona.