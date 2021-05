Giro d’Italia tappa a Bernal. Il colombiano sempre più in Rosa

Egan Bernal sempre più protagonista al Giro d’Italia. In una tappa ridotta a causa del maltempo, il colombiano ha trionfato sul traguardo di Cortina d’Ampezzo dopo una grande azione sul Passo Giau. Damiano Caruso, terzo al traguardo, sale al secondo posto in classifica generale

Egan Bernal ha vinto per distacco la 16/a tappa del 104/o Giro d’Italia, da Sacile (Pordenone) a Cortina d’Ampezzo (Belluno), frazione accorciata a 153

chilometri a causa delle cattive condizioni del tempo. Il colombiano ha incrementato il proprio vantaggio nella classifica generale ed è sempre più maglia rosa. Il corridore della Ineos ha preceduto di 27″ Bardet e Caruso. Quarto posto per Ciccone a 1’18”, davanti a Carthy e Almeida. Ritardo di 2’11” per Vlasov, più indietro Simon Yates con un distacco di 2’36”. Frazione caratterizzata da una lunga fuga composta inizialmente da 24 corridori, poi diventati sei tra i quali Vincenzo Nibali. In classifica generale Bernal ha ora un vantaggio di 2’24” su Caruso, 3’40” su Carthy, 4’18” su Vlasov e 4’20” su Yates.

CLASSIFICA GENERALE

1. Egan Bernal

2. Damiano Caruso +2’24”

3. Hugh John Carthy +3’40”

4. Aleksandr Vlasov +4’18”

5. Simon Philip Yates +4’20”

CLASSIFICA DI TAPPA

1. Egan Bernal

2. Romain Bardet +27″

3. Damiano Caruso +27″

4. Giulio Ciccone +1’18”

5. Hugh John Carthy +1’19”