Partito a Caracalla il 75° Gp Liberazione, taglio del nastro con GFrassinetti e Omorato

ONDA ROSA – Oltre 500 i partecipanti alla pedalata eco-archeologica di 10 km. aperta a tutti gli amanti delle due ruote che si è snodata nel Parco della Caffarella, tutti in maglia rigorosamente rosa per cavalcare il claim della manifestazione “Aspettando il Giro” e tirare la volata al Grande Arrivo di Roma del Giro d’Italia 2023.

Alla pedalata di apertura alla scoperta dei tesori naturalistici e archeologici del Parco della Caffarella hanno preso parte pure tantissimi studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’iniziativa “A scuola di Bici”. Oltre a pedalare in un contesto storico e culturale unico al mondo, i partecipanti hanno potuto provare diverse discipline nei campi sportivi adibiti lungo il percorso e visitare le aree archeologiche e i musei aperti gratuitamente in collaborazione con il Parco Regionale e Archeologico dell’Appia Antica. La pedalata, a cui hanno partecipato atleti dializzati e trapiantati, e donatori, è stata organizzata in collaborazione con ANED – Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapiantati. Nell’ottica di promuovere lo sport e il ciclismo, con uno sguardo attento alla sensibilizzazione della mobilità sostenibile e dell’ambiente e all’educazione alla sicurezza stradale, è stata organizzata una lezione di educazione stradale per apprendere in modo ludico le norme più importanti del Codice della Strada, le norme di comportamento dei ciclisti e dei pedoni in relazione al traffico veicolare. Grazie al supporto e alla partecipazione attiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel Bike Village era presente il Truck della Polizia Postale con la campagna educativa itinerante “Una Vita da Social”, volta a sensibilizzare e prevenire i rischi e i pericoli della rete per i minori. Il MIM ha poi organizzato delle gare digitali in scena oggi e domani su temi quali la sostenibilità ambientale, l’impatto delle nuove tecnologie, l’educazione stradale.