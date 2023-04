Jack Raspadori gela lo Stadium. Juventus-Napoli 0-1. Azzurri ad un passo dal terzo scudetto

(di Sergio Chiaretti). Il Napoli batte 1-0 la Juventus nel posticipo della 31esima giornata di Serie A, sale a +17 sulla Lazio seconda .

Partita a viso aperto giocato dalle due squadre scese in campo .. L’equilibro è dominante con più possesso palla dei partenopei. Il prino tempo si chiude senza reti , è chiaro che le due suqxdrae non intendono subire gol. Da segnalare la manata volontaria di Gatti sul volto di Kvaratskhelia , non sanzionata dall’arbitro fabbri e non evidenziata dal VAR , il difensore juventino andava espulso per gioco violento.

Ad inizio ripresa la Juve schiaccia il piede sull’acceleratore il Napoli attende e si affida quasi sempre alle sgroppate di Kvaratskhelia, il georgiano calcia in porta , senza però impensierire troppo Szczesny.

Al (61′) Allegri decide di gettare nella mischia Chiesa e Di Maria, passando a una sorta di 4-2-3-1 nettamente più offensivo,

Al 70′ ci prova Osimhen, a seguito di un’azione di Elmas colpisce a botta sicura ma centra la parte esterna del palo su deviazione di Gatti che esulta.

Ancora Osimhen in una conclusione da corner seguente colpisce di testa , la conclusione è centrale, facile per Szczesny.

Il Napoli è padrone del gioco ma, all’83’ su palla recuperata da Milik su Lobotka, Localtelli lancia Di Maria , l’argentino entra in area supera Juan Jusus e di sinistro su leggera deviazione del difensore azzurro mette in rete.

Fabbri convalida, ma poi viene richiamato al monitor e annulla per un fallo, destinato a far discutere, di Milik su Lobotka all’inizio dell’azione.

Il match sembra destinato al pareggio , invece all’ultimo sussulto il Napoli al (93′) passa in vantaggio: cross di Elmas , Fagioli si perde completamente Raspadori, che è libero di battere col sinistro e trafiggere Szczesny.

A Napoli è iniziato il count-down la festa è pronta.

IL TABELLINO

Juventus-Napoli 0-1

Juventus (3-5-1-1): Szczesny ; Gatti , Rugani , Danilo ; Cuadrado , Miretti (16′ st Di Maria ), Locatelli , Rabiot , Kostic (16′ st Chiesa ); Soulé (21′ st Fagioli ); Milik (45′ st Vlahovic).

Allenatore: Allegri

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Kim , Jesus Olivera ; Anguissa , Lobotka (45’+6 st Rrahmani), Ndombele (23′ st Zielinski ); Lozano (23′ st Elmas ), Osimhen , Kvaratskhelia (41′ st Raspadori ).

Allenatore: Spalletti

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 93′ Raspadori

Ammoniti: Locatelli (J), Rabiot (J), Fagioli (J), Di Maria (J), Anguissa (N)