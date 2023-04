Allegri , Juventus:”abbiamo perso una partita per un gol preso da polli. Fabbri? è stato molto bravo non ho niente da dire “

Allegri mastica amaro dopo la sconfitta e il gol subìto in pieno recupero contro il Napoli.

“Dispiace la sconfitta, ma sul gol preso potevamo fare meglio – ha commentato il tecnico bianconero -a Sky Sport.

Dobbiamo crescere. Ho inserito Chiesa e Di Maria per avere giocatori tecnici e bravi nell’uno contro uno. Dispiace aver perso una buona partita per un gol preso da polli, al 93′ bisogna difendere in area anziché fermarsi”.

“Il Napoli è forte e ha meritato lo scudetto, dispiace aver perso contro una squadra forte. Abbiamo un vantaggio sulle inseguitrici, ma abbiamo anche perso quattro delle ultime cinque partite. Ora pensiamo alla Coppa Italia accettando le decisioni arbitrali e restando sereni, tanto il risultato non si può cambiare”.