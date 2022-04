Spettacolo e gol allo stadio Dall’Ara. Bologna – Udinese 2-2

Di certo il pubblico presente alla stadio Dall’Ara non si sono annoiati. L a posizione in classifica hanno contribuito tha dare h spazio al gioco con le tante emozioni.

Il Bolgna passa in vantaggio al 6′, con il diagonale vincente di Hickey. La risposta dei friulani al 25′, con l’assist di tacco di Success per il tiro di Udogie. L’attaccante nigeriano, il migliore in campo, ribalta il match dopo 24 secondi nella ripresa, ma i padroni di casa trovano il pareggio definitivo con un tocco ravvicinato di Sansone appena entrato in campo. I bianconeri salgono a 40 punti, uno in più degli emiliani.

IL TABELLINO

BOLOGNA-UDINESE 2-2

Bologna (3-5-2): Bardi ; Bonifazi Binks (13′ st Sansone ), Theate ; De Silvestri , Soriano (42′ st Falcinelli ), Dominguez (13′ st Aebischer ), Svanberg (30′ st Viola ), Hickey (30′ st Mbaye ); Orsolini , Barrow . A disp.: Molla, Bagnolini, Dijks, Santander, Stivanello, Kasius, Raimondo. All.: All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao , Pablo Marí , Perez ; Molina , Arslan (18′ st Samardzic ), Walace , Makengo , Udogie ; Success , Deulofeu (42′ st Pussetto ). A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All.: Cioffi

Arbitro: Santoro

Marcatori: 6′ Hickey (B), 25′ Udogie (U), 46′ Success (U), 14′ st Sansone (B)

Ammoniti: Perez (U), Sansone (B), De Silvestri (B), Pussetto (U)