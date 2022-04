Serie A: Verona – Sampdoria 1-1

Nel quarto anticipo della 34a giornata di Serie A, finisce 1-1 tra Verona e Sampdoria.

Dopo tre sconfitte consecutive i blucerchiati interrompono la strosce negativa e si portano a +8 sul terzultimo posto della Salernitana, .

Al Bentegodi il match si sblocca al 44′: Caputo si procura un calcio di rigore, Montipò lo respinge ma non può nulla sulla ribattuta dell’attaccante a porta vuota. Al 78′ arriva il pareggio dell’ex Caprari, bravo a dribblare anche Audero e a depositare in rete.

IL TABELLINO

VERONA-SAMPDORIA 1-1

Verona (3-4-2-1): Montipò ; Ceccherini , Günter (1′ st Sutalo ), Casale ; Faraoni (16′ st Depaoli ), Tameze , Ilic (47′ st Bessa ), Lazovic 6 Barak (16′ st Lasagna ), Caprari (47′ st Veloso ); Simeone . A disp.: Chiesa, Boseggia, Cancellieri, Frabotta, Retsos, Hongla, Praszelik. All.: Tudor

Sampdoria (4-3-3): Audero ; Bereszynski , Ferrari (29′ st Yoshida ), Colley , Augello 6(29′ st Murru ); Rincon (19′ st Sensi ), Vieira (19′ st Ekdal ), Thorsby ; Candreva , Caputo (41′ st Quagliarella ), Sabiri . A disp.: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Askildsen, Magnani, Damsgaard, Trimboli. All.: Giampaolo

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 44′ Caputo (S), 33′ st Caprari (V)

Ammoniti: Rincon (S), Gunter (V), Vieira (S), Bereszynski (S)

Note: Al 44′ Montipò (V) para un rigore a Caputo (S). Al 38′ st ammonito l’allenatore del Verona Tudor per proteste