Samp, Giampaolo:”abbiamo fatto una buona gara, peccato aver pareggiato”

“E’ stata una partita giocata conto una squadra in salute, forte, collaudata. Giocano a memoria.

La Samp, dopo un avvio in cui cercava di trovare le misure, poi ci siamo stati. Siamo stati in controllo per quasi tutta la gara. Abbiamo fatto una buona gara, peccato aver pareggiato perchè una vittoria avrebbe avuto un significato forte. Gol evitabilissimo. Un buon risultato, poteva essere ottimo e straordinario contro una squadra forte che conosce bene giocare”. Così Marco Giampaolo ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di Verona.