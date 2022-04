Nella 34esima giornata di Premier League il City, che si impone 5-1 in casa sul Watford e allunga momentaneamente a +4 sul Liverpool, in campo oggi nel derby contro l’Everton.

United, sconfitto 3-1 dall’Arsenal nonostante CR7 e sempre più lontano dalla zona Champions. 0-0 invece per il Tottenham di Conte con il Brentford di Eriksen e per il Leicester, avversario della Roma in Conference League, con l’Aston Villa.

I Risultati

MANCHESTER CITY-WATFORD 5-1

LEICESTER-ASTON VILLA 0-0

NORWICH-NEWCASTLE 0-3

ARSENAL-MAN UNITED 3-1

BRENTFORD – TOTTENHAM 0-0