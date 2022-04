Napoli , Spalletti:”la fragilità della squadra è da imputare a me”

Napoli in ritiro permanemte da martedì. Una sconfitta che fa tanto male , non solo nel punteggio , ma di come è arrivata . Un duro lavoro di tutti buttato al vento nelgi ultini 600 secondi , in un match che ilNnapoli stava genstendo 2-0.

La rimonta dell’Empoli 3 a 2, rimette in discussione ambizioni e progetti del club partenopeo.



Luciano Spalletti ai microfoni Daz.” Mi assumo tutte le colpe tutte ldel crollo: “Ci è mancata attenzione e continuità e quando questo succede come avvenuto oggi la responsabilità è dell’allenatore. Evidentemente non sono stato capace di trasferire alcuni concetti alla squadra” ha dichiarato nel post partita il tecnico degli azzurri. “Questa fragilità è evidentemente da imputare a me. Dispiace dire addio al sogno scudetto che abbiamo coltivato con grande sacrificio e lavoro”.

In un momento così viene difficile pensare al futuro: “Sono valutazioni che si vedranno dopo, prima pensiamo alle prossime partite perchè ora dobbiamo qualificarci per la Champions. La società a fine anno farà le sue valutazioni, poi si vede”.

SQUADRA IN RITIRO PERMANENTE DA MARTEDI’

“La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente”. Lo riferisce il club azzurro in un comunicato dopo la clamorosa sconfitta di Empoli.