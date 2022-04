Moto – Superbike Jonathan Rea trionfa in gara 1 , Alvaro Bautista in gara 2.

Secondo round del Campionato Mondiale Superbike presso il Circuit di Assen, nei Paesi Bassi, con un altro weekend caratterizzato da gare piene di spettacolo.

Al mattino Jonathan Rea trionfa nella gara Superpole davanti a Toprak Razgatlioglu e Álvaro Bautista (Aruba.It Racing – Ducati, che scala di una posizione per aver oltrepassato i limiti di pista all’ultimo giro. E per ll’occasione Rea festeggia le 100 vittorie in SBK.

Gara 2 vede invece trionfare il ducatista, seguito da Andrea Locatelli e dal primo podio stagionale per Honda con il rookie Iker Lecuona . Nella gara pomeridiana sempre più piloti scelgono di gareggiare con la nuova anteriore di sviluppo SC1 , mentre al posteriore l’intera griglia sceglie la soluzione di gamma SCX . A seguito del ritiro di Rea e Razgatlioglu in Gara 2, Bautista è primo nella Classifica di Campionato a diciotto punti di distanza da Jonathan Rea e quarantacinque punti dal Campione del Mondo in carica.

Il campionato sembra sempre più bloccato su una lotta a tre: Rea, Bautista e il campione del mondo Toprak Razgatlioglu per i vari Locatelli, Rinaldi, Lowes , Redding, Van der Mark e compagnia non resta che il ruolo di guastafeste e senza guai per i tre moschettieri ci sarò poca gloria per loro.

Classifica Superpole:

1 Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK 9 Lap

2 Alvaro Bautista Aruba.It Racing Ducati +0.267

3 Toprak Razgatlioglu PATA Yamaha with Brixx WorldSBK +0.300

4 Andrea Locatelli PATA Yamaha with Brixx WorldSBK +6.959

5 Iker Lecuona Team HRC WorldSBK +11.997

6 Loris Baz Bonovo Action BMW +12.953

7 Garrett Gerloff GRT Yamaha WorldSBK Team +13.410

8 Michael Rinaldi Aruba.It Racing Ducati +13.512

9 Axel Bassani Motocorsa Ducati +13.567

10 Philipp Oettl GoEleven Ducati +13.871

11 Scott Redding BMW Motorrad WorldSBK Team +14.239

12 Xavi Vierge Team HRC WorldSBK +16.491

13 Lucas Mahias Puccetti Kawasaki +16.800

14 Kohta Nozane GRT Yamaha +18.989

15 Micheal Van der Mark BMW Motorrad WorldSBK Team +20.625

16 Roberto Tamburini Motoxracing Yamaha WorldSBK Team +21.463

17 Leon Haslam TPR Team Pedercini Racing +23.762

18 Leandro Mercado MIE Honda Racing +23.998

19 Christophe Ponsson Gil Motor Sport Yamaha +24.207

20 Luca Bernardi Barni Spark Ducati Team +25.949

21 Gabriele Ruiu Bmax Racing +33.209

22 Hafizh Syahrin MIE Honda Racing +33.519

23 Oliver Konig Orelac Racing Kawasaki +33.717

SBK Gara 2:

Classifica gara 2:

1 Alvaro Bautista Aruba.It Racing Ducati 21 giri

2 Andrea Locatelli PATA Yamaha with Brixx WorldSBK +8.770

3 Iker Lecuona Team HRC WorldSBK +11.580

4 Alex Lowes Kawasaki Racing Team WorldSBK +13.329

5 Scott Redding BMW Motorrad WorldSBK Team +14.672

6 Axel Bassani Motocorsa Ducati +17.490

7 Michael Rinaldi Aruba.It Racing Ducati +23.374

8 Micheal Van der Mark BMW Motorrad WorldSBK Team +28.511

9 Xavi Vierge Team HRC WorldSBK +29.067

10 Lucas Mahias Puccetti Kawasaki +29.434

11 Roberto Tamburini Motoxracing Yamaha WorldSBK Team +36.810

12 Christophe Ponsson Gil Motor Sport Yamaha +36.814

13 Leon Haslam TPR Team Pedercini Racing +37.000

14 Luca Bernardi Barni Spark Ducati Team +38.862

15 Leandro Mercado MIE Honda Racing +41.674

16 Gabriele Ruiu Bmax Racing +51.252

17 Hafizh Syahrin MIE Honda Racing +51.382

18 Oliver Konig Orelac Racing Kawasaki +1’10.088

(servizio diJjos Moelliken)