Lunedì 25 aprile “Icarus Ultra” il programma di Corrado Magnoni non solo su Sky Sport Arena

Icarus Ultra, il programma tv di Sky Sport e Cielo giunto quest’anno alla sua 18esima edizione volto al racconto di storie, eventi e curiosità dello sport in modo originale attraverso uno storytelling creativo.(foto: Aexandra Boeru)

10mila Passi nella Bellezza a Mesola in collaborazione con Delta 2000, il consorzio per la valorizzazione e la promozione del Parco del Delta Del Po. Siamo stati in compagnia di Alexandra Boeru (foto in allegato): ferrarese, giornalista e autrice di Icarus Ultra, che dopo aver raccontato tanti territori dietro alla scrivania, ora ha deciso anche di scoprirli da vicino attraverso la passione per il fitwalking. Si tratta di un’operazione congiunta tra la nostra redazione e Delta 2000 per realizzare una narrazione del territorio dal punto di vista storico e ambientale unita alla passione per lo sport e al corretto stile di vita come l’OMS suggerisce come attività fisica quotidiana. La giornalista, con i suggerimenti di Andrea De Vivo esperto personal trainer e coach di fitwalking, ha raccontato l’esperienza soffermandosi anche sulle peculiarità del Bosco della Mesola dell’omonimo Comune inserito nel Parco del Delta Del Po che si distende tra le province di Ferrara, Ravenna e Rovigo. Uno spaccato di vita tra natura, cultura e benessere.

All’interno della stessa puntata, il nuovo episodio di Salite da Incubo con l’ex ciclista professionista Patrick Martini ci porta in Valchiavenna sul Passo dello Spluga in compagnia del ciclista paralimpico della nazionale Stefano Tam, originario del posto. Di sicuro interesse, anche l’ intervista ad Enrica Guanella sindaca di Campodolcino, realizzata dal nostro protagonista per parlare di cicloturismo, in particolare dell’iniziativa territoriale ‘Spluga da capogiro’. Siamo stati inoltre a Dubai con l’ultrarunner Nico de Corato per scoprire i migliori water sports e infine siamo tornati in Friuli Venezia Giulia, per la precisione a Grado, per un best of dedicato al kitesurf.

Patrick Martini

Questi gli orari di programmazione:

Sky SPORT ARENA

Lunedì 25 aprile ore 18.30 – 01.00

Martedì 26 aprile ore 06.00 – 10.45

Mercoledì 27 aprile ore 07.30 – 20.00 – 00.30

Venerdì 29 aprile ore 11.30

Sabato 30 aprile ore 22.30 – 02.00

Domenica 01 maggio ore 06.30

Sky SPORT ACTION

Lunedì 25 aprile ore 22.00

Mercoledì 27 aprile ore 08.45

Giovedì 28 aprile ore 19.30 – 01.45

Venerdì 29 aprile ore 06.30

Sabato 30 aprile ore 14.15 – 01.00

Sky SPORT UNO

Martedì 26 aprile ore 10,30

CIELO

Domenica 1 maggio ore 9

Disponibili anche su Sky Go, Sky On Demand e Now.