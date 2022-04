Liegi – Baston – Liegi , Evenepoel vince la corsa Fiamminga

Foto il podio - A.S.O. / Gautier Demouveaux Vittoria nella classica corsa fiamminga di Remco Evenpoel. Il belga ha preso il comando di Quick-Step Alpha Vinyl dal suo compagno di squadra Julian Alaphilippe, che è caduto fuori dai giochi a 62 chilometri dalla fine, e ha realizzato un'incredibile corsa in solitaria per vincere la Liegi-Bastogne-Liegi alla sua prima partecipazione a La Doyenne . Nessuno degli avversari ha potuto resistere all'imponente attacco di Evenepoel in cima alla leggendaria Côte de la Redoute, e tutti i tentativi di riagguantarlo sono stati vani . Allo sprint del gruppo per la seconda piazza l'ha spuntata Quinten Hermans di Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux con Wout van Aert di Jumbo-Visma che è arrivato terzo.

