Leclerc si scusa: “ho chiesto troppo alla macchina”

Charles Leclerc deluso per il settimo posto nel Gran premio Made in Italyy a Imola

“Oggi ho guidato bene fino a un mio errore che mi è costato sette punti, perché il terzo posto era nostro. Oggi è mia responsabilità, non accampo scuse. Stavo spingendo al massimo perché potevo superare Perez con il DRS all’inizio del giro successivo ma ho chiesto troppo alla macchina ed ho perso il controllo. Sono deluso e dispiaciuto per la squadra e per i tifosi che avevano già assistito all’uscita di scena di Sainz”.