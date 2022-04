La Salernitana centra la terza vittoria consecutiva e all’Arechi batte la Fiorentina 2-1

Non è finita per laSsalernitana , davanti al suo pubblico numeroso nel match delle 12,30 la squadra di Nicola sfodera una prestazione tutto cuore e batte la Fiorentina 2-1. (foto tifosi della Salernitana in festa)

Terzo successo consecutivo per i campani che non mollano la possibilità della salvezza.

Djuric gia al 9′ va in gol di testa e i granata giocano un gran primo tempo, ma a metà ripresa i viola firmano il pari con Saponara , il cross di Odriozola e il mancato intervento di testa da parte di Fazio , lasciano spazio alol’attaccante viola. Il finale regali a Bonazzoli , appena entrato in campo la palla del 2-1 che porta i granata a -3 dal Cagliari e fa sognare l’intera Salerno.

IL TABELLINO

SALERNITANA-FIORENTINA 2-1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Lassana Coulibaly (29’st Kastanos), Bohinen, Ederson, Zortea (29’st Ruggeri); Verdi (1’st Ribery), Djuric (29’st Bonazzoli). A disp: Belec, Dragusin, Veseli, Ruggeri, Radovanovic, Kastanos, Obi, Di Tacchio, Perotti, Bonazzoli, Ribery, Mikael. All: Nicola

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (14’st Odriozola), Milenkovic, Igor, Biraghi (22’st Terzic); Duncan, Amrabat, Maleh (22’st Callejon); Ikoné (1’st Saponara), Cabral (14’st Piatek), Gonzalez. A disp: Dragowski, Rosati, Odriozola, Martinez Quarta, Saponara, Terzic, Nastasic, Bonaventura, Callejon, Sottil, Piatek, Kokorin. All: Italiano

Arbitro: Massa

Marcatori: 9’ Djuric (S), 19’st Saponara (F), 43’st Bonazzoli (S)

Ammoniti: Gyomber (S), Milenkovic (F)