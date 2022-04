La Junior Fasano vince a Cassano Magnago e resta in vetta alla classifica

La Junior Fasano vince a Cassano Magnago per 24-26 al termine di una gara dai più volti e resta in vetta alla Serie A Beretta con la matematica certezza di concludere la regular season non oltre il secondo piazzamento della graduatoria.



Avvio da incubo al PalaTacca per Flavio Messina e compagni, subito sotto di cinque lunghezze (6-1 al 6’) con Francesco Ancona immediatamente costretto a chiamare il primo time-out. La formazione biancazzurra reagiva ricucendo sino al -2 (7-5 al 9’), ma un nuovo break avversario portava i locali sul +6 al 18’ (12-6 e massimo vantaggio). Nonostante la situazione complicata, la Junior non si perdeva d’animo, ritrovando con il passare dei minuti concretezza sia sul fronte offensivo che difensivo, tanto da rimontare fino al -1 dell’intervallo (14-13), per poi piazzare il sorpasso in avvio di ripresa (14-15 al 32’).

La compagine fasanese si portava in seguito sul +3 (15-18 al 37’), resistendo al primo ritorno del Cassano Magnago (18-19), poi sospinto sino al -5 (18-23 al 52’), vantaggio comunque non sufficiente ad 8’ dal termine per chiudere con tranquillità un match che si infuocava nuovamente nei frangenti conclusivi. I ragazzi di Kolec scovavano infatti le energie per tornare a ridosso degli ospiti (24-25 a 70’’ dalla sirena), ma negli istanti finali la Junior riusciva, con una rete di Jarlstam e con un sette metri parato da Fovio, a staccare in maniera decisiva il team amaranto, superato dunque per 24-26.

Portata quindi a casa l’intera posta in palio nel terzultimo turno di campionato, c’è già grande attesa ora per il derby di sabato prossimo, quando nella palestra Zizzi giungerà il Conversano campione in carica ed in testa all’attuale classifica insieme al club presieduto da Francesco Renna. La sfida tra le due pugliesi sarà pertanto fondamentale per ottenere il miglior posizionamento nella griglia dei Play-Off Scudetto, con le modalità di vendita dei biglietti che saranno comunicate nelle prossime ore.

<<È stata una partita complicata, iniziata da noi molto male – dichiara il tecnico Francesco Ancona – tanto da essere costretti a rincorrere già dall’avvio, con un grosso dispendio di energie, poi pagato nelle battute finali. Siamo stati comunque bravi a gestire i momenti più delicati, ottenendo la cosa più importante, la vittoria che ci garantisce perlomeno il secondo posto in ottica Play-Off. Chiusa la partita contro il Cassano Magnago ci siamo già proiettati con la testa al Conversano, altra gara importantissima per chiudere in vetta la regular season e sentitissima sia da noi che dai nostri tifosi>>.

Tabellino

Cassano Magnago-Junior Fasano 24-26 (14-13 p.t.)

Cassano Magnago: Monciardini, Lazzari 3, Casarotto, Milanovic, La Bruna 2, Branca 3, Bassanese 1, Salvati 2, Kabeer, Jezdimirovic 3, Dorio 3, Decio, Visentin 3, Mazza 4, Riva, Albanini. All.: Davide Kolec.

Junior Fasano: Sibilio, Grassi 1, Angiolini 4, Angeloni, Sperti 7, Notarangelo, Fovio, Franceschetti 1, Beharevic, Stabellini 7, Pinto 1, Jarlstam 5. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati 21^ giornata: Cassano Magnago-Junior Fasano 24-26, Sassari-Bolzano 36-23, Carpi-Trieste 24-24, Rubiera-Pressano 27-25, Conversano-Appiano 34-19, Bressanone-Merano 31-25. Ha riposato il Siracusa.

Classifica: Conversano e Junior Fasano 38, Sassari e Bressanone* 34, Pressano 27, Merano e Bolzano 22, Cassano Magnago* 20, Trieste 18, Appiano 13, Carpi 10, Rubiera 9, Siracusa 3. * Riposo non effettuato (una partita in più).

Prossimo turno (30 Aprile, tutte alle ore 17): Appiano-Trieste, Bolzano-Rubiera, Pressano-Carpi, Merano-Cassano Magnago, Siracusa-Sassari, Junior Fasano-Conversano.

Foto di Leo Vinci