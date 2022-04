Il Napoli crolla negli ultimi 10 minuti. Meret e Malcuit ‘agevolano’ l’Empoli che batte la squadra partenopea 3-2

Nemmeno nella stupenda Pompe nell’euzione del vesuvio crollò sotto lapilli e lava tutto in dieci minuti , contro l’Empoli invece il napoli crolla negli ultimi 600secondi del match e butta via tre punti importanti per il discorso scudetto .. Azzurri in vantaggio 2-0 grqazie ai gol nel finale del primo tempo di ‘Ciro’ Mertens , su velo di Osimhen per il belga a forgiare con il suo marchio da repertorio rè facile. Nella rirpesa il Napoli diversamente dai rimi 45 è più incisivo , così al 53′ arriva il raddoppio di Insigne. Poi la coppia azzurra Malcuit – Meret , loro diventano primi attori con errori che portano alla disfatta che roimarrà scritta negli annali calcistici della club azzurro .

Il difensore francese entrato ad inizio della rirpesa al posto di Zanoli (ammonito), tenta di driblare un avversario , persa la palla , Henderson (lo scozzese appena entrato in campo) , fulmina Meret , ma non è finità: Su rimessa dal fondo Rrahmani tocca la palla a Meret , il portiere s’inventa (pensa di essere un’attaccante di prestigio) e cerca con un dribiling di evitare Pinamonti , l’attaccante empolese sul rinvio allunga la gamba e tocca la palla che termina in fondo al sacco 2 a 2!

Il volto di Spalletti la dice tutta e per tifosi empolesi non è ancora finita, perchè al 43′ ancora su palla persa dal napoli ai limiti dell’area avversaria , Vicario lesto raccoglie e lanci Bjerami , il traversone in area è perfetto per Pinamonti con Malcuit in ritardo e non chiude lo spazio così Pinamonti realizza la sua personale doppietta che fa 3-2.

Addio sogni scudetto , ma la prova del Napoli per Spalletti è tutta da rivedere alla moviola, spesso in queti casi e queste tipologie di sconfitte si chiama in causa l’allentore , questa volta però tra Meret e Malcuit non ci vuole l’arguzia del commissarioi Montalbano per indicare ch sono i colpevoli .

Le statistiche dicono che l’Empoli ha conquistato in questo campionato 6 punti contro il Napoli , all’andata finì 0-1 gol di Patrck Cutrone.

Due analidsi si Meret e Malcuit , di Rosario Murro

Da un portiere giovane , già convocato in nazionale Italiana , non sono amessi errori . Pacchiano quello commesso al momento del rinvio con Pinamonti che anticipa il rinvio e mette la palla in rete. Bravo meret , ma deve ancora mangiare tanto pane duro per diventare un’ottimo portiere.

Malcuit: Spallettoi lo ha chiamato in causa al posto di Zanoli . Il tecnico non soddisfatto della prova del giovane difensore; poca spinta lungo la fascia. Da Malcuit ,. comunque esperto , non ha capito che un difensore non può interpretare un ruolo da regista. Due gli errori che hanno permnesso all’Empoli di portare a casa la vittoria. Se c’era ancora un barlume di speranza verso la corsa alla scudetto , questi due giocatori , meritano di restare fermi , o in panchina fino alla fine della stagione.

IL TABELLINO

Empoli-Napoli 3-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 6, Viti 6,5, Luperto 6, Parisi 6 (16′ st Cacace 6); Zurkowski 6,5, Asllani 6,5 (25′ st Stulac 6), Bandinelli 6 (16′ st Henderson 7); Verre 6 (21′ st Bajrami 7); Cutrone 5,5 (21′ st Di Francesco 6), Pinamonti 7,5.

Allenatore: Andreazzoli 6,5

Napoli (4-2-3-1): Meret 3; Zanoli 5 (1′ st Malcuit 3 ), Rrahmani 6, Juan Jesus 5,5, Mario Rui 5,5; Anguissa 6,5, Ruiz 6; Lozano 6,5 (23′ st Zielinski 5 ), Mertens 7 (32′ st Politano 5,5), Insigne 6,5 (40′ st Ounas sv); Osimhen 6.

Allenatore: Spalletti 5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 44′ Mertens (N), 8′ st Insigne (N), 35′ st Henderson (E), 38′ st e 43′ st Pinamonti (E)

Ammoniti: Bandinelli (E), Zanoli (N), Viti (E), Stojanovic (E), Pinamonti (E)

Artcicolo e cronaca a cura di Sergio Chiaretti