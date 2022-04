Genoa , Blessin:”sapevo che sarebbe stata dura”

Dopo la pesante vittoria col Cagliari in zona salvezza, Alexander Blessin ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN.

“Prima della partita avevo preparato i ragazzi dicendo che non sarebbe stata bella – ha spiegato il tecnico del Genoa -. Sapevo anche che sarebbe stata dura. Siamo contenti e soddisfatti di questa vittoria”. “Non ho esultato al momento del gol perché la partita era difficile ed ero molto teso – ha aggiunto -. Al fischio finale ho festeggiato perché sono felice per i ragazzi”. “Adesso arriva la partita contro la Sampdoria, è un derby e sarà dura anche questa”; ha proseguito. Poi su Badelj: “Ha esperienza, ieri aveva provato queste situazioni, come quella del gol e infatti appena ha segnato sono rimasto stupito”. Infine sul calendario: “Non è facile ma in Serie A non c’è nulla di semplice. I ragazzi mi seguono e sanno cosa fare”