F1 , Gran premio made in Italy e dell’Emilia e Romagna. Max Vestappen si prende tutto

Super Max Verstappen vince il GP di Imola davanti al suo compagno di scuderia Sergio Perez, terzo Lando Norris (McLaren).

Giornata come nera per le Ferrari così come il meteo e la pista bagnata a Imola. Leclerc chiude 6° dopo un errore nel finale . monoposto al muro , che gli costa il podio, Sainz fuori al 1° giro per un contatto con Ricciardo. L’olandese della Red Bull accorcia le distanze nel Mondiale: si torna in pista l’8 maggio a Miami, tutto in diretta su Sky Sport

GP EMILIA ROMAGNA F1 2022 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 24 Aprile 2022 Pos Nr Pilota Team Gap 1 33 M. Verstappen Red Bull 63 2 11 S. Perez Red Bull + 16"527 63 3 4 L. Norris McLaren + 34"834 63 4 63 G. Russell Mercedes + 42"506 63 5 77 V. Bottas Alfa Romeo + 43"181 63 6 16 C. Leclerc Ferrari + 56"072 63 7 22 Y. Tsunoda AlphaTauri + 61"110 63 8 5 S. Vettel Aston Martin + 70"892 63 9 20 K. Magnussen Haas + 75"260 63 10 18 L. Stroll Aston Martin + 1 giro 62 11 31 E. Ocon Alpine + 1 giro 62 12 23 A. Albon Williams + 1 giro 62 13 10 P. Gasly AlphaTauri + 1 giro 62 14 44 L. Hamilton Mercedes + 1 giro 62 15 24 G. Zhou Alfa Romeo + 1 giro 62 16 6 N. Latifi Williams + 1 giro 62 17 47 M. Schumacher Haas + 1 giro 62 18 3 D. Ricciardo McLaren + 1 giro 62 19 14 F. Alonso Alpine Ritirato 20 55 C. Sainz Ferrari Ritirato

La classifica del Mondiale piloti dopo Imola