Empoli , Andreazzoli :” oggi emozioni che fanno bene alla mente”

Aurelio Andreazzoli si gode la vittoria contro il Napoli: “Oggi c’è stato un insieme di emozioni che fanno bene alla mente, ma che fanno male al cuore – ha detto il tecnico dell’Empoli a Dazn -.

Sono le emozioni per le quali si lavora, auguro a tutti di provare queste sensazioni. È una gara da far vedere ai nipoti, rimarrà nella mente di tutti. Vorrei sottolineare anche il nostro pubblico, che ha sofferto molto: non ti rompono le scatole e vengono per sostenerci. . Siamo andati sotto due volte, poi però ci siamo esaltati”.