Cagliari , Mazzarri:”sconfitta ingiusta. Negato rigore su Keita”

Walter Mazzarri è arrabbiato e deluso per una sconfitta contro il Genoa “assolutamente immeritata”. In tecnico del Cagliari ha poi anche da recriminare per una decisione arbitrale a suo parere sbagliata:

“Le uniche azioni pulite le ha fatte il Cagliari” ha detto in conferenza stampa. “Il Genoa lanciava sempre. Si sapeva che il Genoa fa un pressing asfissiante e avevamo preparato la partita per allargare le maglie e i cambi sono stati in questo senso. L’azione più bella è stata quella del palo di Joao Pedro. Poi su Keita c’era un rigore grosso come una casa. Keita sarebbe rimasto in piedi e avrebbe fatto gol se non fosse stato falciato. Le uniche due-tre azioni dove si è visto calcio sono state nostre. Il Genoa è una squadra di valori e di rispetto, giocava nel proprio stadio. Il Cagliari ha fatto un’ottima partita”.