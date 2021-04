Il Tardini come un “Luna Park”. Parma – Crotone 3-4

Sette gol e grande spettacolo al Tardini nel secondo anticipo della 33^ giornata. Il Crone ha battuto il Parma 4-2, prima vittoria lontano dalla Scida dei rossoblu , Parma che subisce la quarta sconfitta consecutiva.(foto: Simy autore di una doppietta, la quarta nel girone di ritorno)

Una partita d’oroglio per le due squadre già quasi entrambe retrocesse. Alla fine l’ha spuntata il Crotone di Serse Cosmi.

Magallan porta i calabresi in vantaggio al 14’, Hernani pareggia al 29’ ma prima Simy al 42’ e poi Ounas nel recupero del primo tempo riallungano. Gervinho e Mihaila riequilibrano il punteggio a inizio ripresa, ancora Simy su rigore al 69’ firma il gol della vittoria.

Il Tabellino

PARMA-CROTONE 3-4

PARMA (4-3-3): Colombi, Busi, Dierckx (75′ Valenti), Bani (46′ Osorio), Pezzella; Hernani (75′ Grassi), Brugman, Kurtic (46′ Pellè); Man (20′ Gervinho), Cornelius, Mihaila. All. D’Aversa

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Golemic; Molina, Messias (83′ Benali), Cigarini (67′ Eduardo Henrique), Zanellato, Reca; Ounas (91′ Pereira), Simy. All. Cosmi

Marcatori: 14′ Magallan (C), 29′ Hernani (P), 42′ e 69′ rig. Simy (C), 46′ Ounas (C), 49′ Gervinho (P), 54′ Mihaila (P)

Arbitro : Rapuano

Ammoniti: Brugman (P), Messias (C), Cornelius (P), Grassi (P), Eduardo Henrique (C)