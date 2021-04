Serie A:Genoa-Spezia 2-0. Il Grifone vede la salvezza

Nel primo match della 33^ giornata , lo spareggio salvezza tra Genoa e Spezia ha visto la vittoria del Grifone 2-0.

Successo fondamentrale per la squadra allenata da Ballardini . Al Ferraris le occasioni sno per il Genoa , grazie a qualche errore degli ospiti. Pandev va in gol , il Var annulla per fallo di Destro su Provedel.

Nella ripresa Ballardini indovina i cambi , Scamacca appena entrato entrato realizza il vantaggio , facile per l’attaccante mettere la pallain rete , su respinta di Provedel su tiro di Zappacosta.

Lo Speia si riversa nella metà campo rossoblu . Il genoa tiene bene e su palla recuperata da Strootmann e lancio per Shomurodov raddoppia.

IL TABELLINO

GENOA-SPEZIA 2-0

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Biraschi, Criscito; Goldaniga, Pjaca (18′ st Behrami), Badelj, Strootman (46′ st Cassata), Zappacosta; Pandev (11′ st Scamacca), Destro (18′ st Shomurodov). All. Ballardini.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali (40′ st Agudelo), Erlic, Terzi (19′ st Chabot), Bastoni; Maggiore (14′ st Estevez), Sena, Pobega; Gyasi (40′ st Galabinov), Nzola, Farias (19′ st Verde). All. Italiano

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 17′ st Scamacca (G.), 41′ st Shomurodov (G.)