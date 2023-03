Qualificazioni Euro 2024 – Italia- Inghilterra 1-2

Italia sconfitta dall’Inghilterra al debutto qualificazione verso Euro 2024. Allo stadio ‘Maradona’ di Napoli, gli azzurri cedono il match 2-1 con l’Inghilterra nella prima gara del gruppo C.

Primo tempo gli azzurri subiscono le giocate degli avversari . Donnarumma si supera con una deviazione su tiro di Bellingham, è l’antipasto del meritato vantaggio di Rice in mischia al 13′ da calcio d’angolo di Saka e al raddoppio su rigore di Kane al 44′ (tocco di braccio di D,i Lorenzo), poi Grealish si divora il tris (46′). Nella ripresa è tutta un’altra Italia, che accorcia le distanze con Retegui (56′), subito al gol al debutto, ma il muro inglese resiste. All’80’ espulso Shaw per doppia ammonizione.

IL TABELLINO

ITALIA-INGHILTERRA 1-2

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo 5 Acerbi Toloi Spinazzola ; Barella (17′ st Cristante ), Jorginho (24′ st Tonali ), Verratti (43′ st Scamacca); Berardi (17′ st Politano ), Retegui , Pellegrini (24′ st Gnonto ). A disp.: Falcone, Meret, Darmian, Pessina, Emerson, Scalvini, Romagnoli. Ct: Mancini

Inghilterra (4-3-3): Pickford ; Walker , Maguire , Stones Shaw ; Phillips Rice , Bellingham (40′ st Gallagher ); Saka (40′ st James), Kane Grealish(24′ st Foden- 36′ st Trippier ). A disp.: Ramsdale, Forster, Trippier, Henderson, Dier, Chilwell, Guehi, Maddison, Toney. Ct: Southgate

Arbitro: Jovanovic (Serbia)

Marcatori: 13′ Rice (IN), 44′ rig. Kane (IN), 11′ st Retegui (I)

Ammoniti: Rice (IN), Grealish (IN), Maguire (IN), Jorginho (I), Walker (IN), Shaw (IN), Acerbi (I)

Espulsi: Al 35′ st Shaw (IN) per doppia ammonizione