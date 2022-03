Playoff Mondiali: Portogallo – Turchia 3-1

Il Portogallo con un pò di fatica passa il turno nei playoff per le qualificazioni mondiali.

A Oporto, i padroni di casa sconfiggono la Turchia 3-1 e ottengono il pass per la sfida con la Macedonia del Nord. I lusitani sbloccano presto con Otavio al 15’ e raddoppiano al 42’ con il colpo di testa di Diogo Jota, i turchi accorciano con Yilmaz e all’83’ falliscono il rigore del possibile pari con l’attaccante del Lille. Di Nunes, al 94’, il gol sicurezza.

La qualificazione sembra in cassaforte e i padroni di casa spingono per cercare il tris, ma in un paio di circostanze a Diogo Jota manca la precisione. I turchi non crollano e riaccendono la partita al