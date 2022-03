IFL: Anteprima quarta giornata

Quarta giornata in Prima Divisione ed altre partite di sicuro interesse ai fini della classifica, con il ritorno in campo dei Panthers Parma e la prima in esterna di Guelfi Firenze e Ducks Lazio. Amichevole internazionale, invece, per i Seamen Milano, che nel turno di riposo affronteranno gli svizzeri Calanda Broncos nell’Alps Bowl.

L’Italian Football League si appresta a vivere la quarta giornata di campionato, con tre partite chiave ai fini della classifica, attualmente guidata da Seamen Milano (unico team ancora a riposo) e Dolphins Ancona, questi ultimi chiamati all’interessante appuntamento in casa contro i Ducks Lazio.

Si comincia sabato alle 18.00 al Velodromo Vigorelli, con i Rhinos Milano che affronteranno i Guelfi Firenze, alla prima trasferta stagionale. Piuttosto diverso il ‘mood’ dei due team alla vigilia di questa importante sfida: per i milanesi, reduci da due sconfitte consecutive, vincere è imperativo per provare a restare in corsa in un campionato per ora tutto in salita; ai fiorentini, lanciatissimi dopo la bella vittoria contro i Warriors della scorsa settimana, servono conferme che alimentino le proprie giustificate ambizioni. Ci aspettiamo una bella partita, contrassegnata dall’imprevidibilità del gioco offensivo preparato da coach Briles e dalla “fame” dei Rhinos che, in casa, non vorranno deludere nuovamente il proprio pubblico.

Alle 21.00, all’Alfheim Field di Bologna, i Warriors si troveranno davanti i Panthers Parma nel derby emiliano. Una vittoria e due sconfitte per i bolognesi, 1-1 il bilancio stagionare sino ad ora per Parma, che arriva da un turno di riposo. I Warriors dai due volti visti a Firenze dovranno provare a tenere alti i ritmi di gioco per tutti e quattro i tempi, questa volta, se vorranno provare ad arginare i Campioni d’Italia in carica: servirà il miglior Cousineau in attacco, ma anche una difesa attenta a non commettere errori: le yard di corsa subite a Firenze potrebbero costare carissime anche contro i Panthers, sino ad ora apparsi più efficaci nel running game più che nel passing game. La pausa concessa la scorsa settimana ai Panthers, però, sarà certamente servita a coach Mattioli per sistemare le cose e siamo curiosi di vedere come la squadra si schiererà in campo questa settimana.

Domenica ad Ancona, con KO fissato alle ore 14.30, i Dolphins, primi in classifica con i Seamen Milano, attendono i Ducks Lazio. La squadra guidata da coach Rotelli è apparsa sin qui estremamente solida in tutti i reparti, con Colin Di Galbo per la seconda stagione in cabina di regia a raccogliere i frutti di un lavoro ben impostato e ormai rodato. Il roster degli anconetani, però, non è lunghissimo e se le tante assenze contro i Rhinos non hanno pesato, sarà importante recuperare tutti i giocatori a disposizione per affrontare i Ducks, che la scorsa stagione hanno soffiato loro l’ultimo posto utile per i playoff e che, attualmente sull’1-1 in classifica, arriveranno ad Ancona pronti a combattere senza risparmiarsi. L’unico scontro diretto della scorsa stagione tra i due team, alla prima giornata di campionato, era finito 35 a 0 per i Dolphins, fuori casa. I laziali restituiranno il favore??

Riposo in campionato ma impegno amichevole internazionale di lusso per i Seamen Milano, che domenica, al Vigorelli alle 14.30, affronteranno i Calanda Broncos, campioni svizzeri, nell’Alps Bowl.

Questo il programma ufficiale:

ITALIAN FOOTBALL LEAGUE – Week 4

Sabato, 26 marzo

h. 18.00 Rhinos Milano vs Guelfi Firenze

h. 21.00 Warriors Bologna vs Panthers Parma

Domenica, 27 marzo

h. 14.30 Dolphins Ancona vs Ducks Lazio

Ph. Credits: @Giulio Busi