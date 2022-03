Champions League Femminile, Juve :buona la prima. Battuto il Lione (campione in carica ) 2-1

SDavanti a diecimila spettatori la Juve è andata in svantaggio al 7′ grazie alla rete di Macario . Nella dquadra francese l’espulsione di Carpentier ha dato modo alle bianconere fi giocare in superiorità numerica per tre quarti del match. Al 72′ il pareggio realizzato da Girelli , e all’84’ il gol del successo messo a segno da Bonfantini .

JUVENTUS-LIONE 2-1

7′ Macario (L), 72′ Girelli (J), 84′ Bonfantini (J)

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci (66′ Caruso), Pedersen, Grosso (66′ Bonansea); Cernoia (90′ Nilden), Girelli (81′ Bonfantini), Hurtig (90′ Staskova). All.: Montemurro.

Lione (3-5-2): Bouhaddi; Buchanan, Renard, Mbock Bathy; Carpenter, Egurrola, Macario (66′ Cayman), Henry (76′ Horan), Bacha (76′ Marozsan); Cascarino (85′ Laurent), Malard. All.: Bompastor.

Espulsioni: 62′ Carpenter (L)