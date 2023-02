Primo anticipo 26a giornata di Serie B si è aperto con la clamorosa vittoria del Parma, che si impone 4-3 in casa della capolista Frosinone nonostante la doppia inferiorità numerica.

Per la squadra di Pecchia decisivo Vazquez, che apre e chiude le marcature, con la rete del 4-3 nel momento più difficile. Vittoria importante anche per il Pisa, che rimonta in casa il Perugia per 2-1. Al vantaggio di Casasola rispondono Morutan e Marin.

