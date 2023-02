Europa League – oggi il sorteggio

Terminate le gare di ritorno ottavi di finale, l’Europa League è pronta per il sorteggio dei match che si giocheranno il 9 marzo (andata) e 16 marzo (ritorno).

Due le italiene in corsa Juventus e Roma. Si comincia alle 12 a Nyon, nella sede della Uefa. Juve e Roma giocheranno la prima gara in casa.

LE QUALIFICATE

Vincitrici della fase a gironi (prima fascia): Arsenal (Ing), Betis (Spa), Fenerbahçe (Tur), Ferencváros (Ung), Feyenoord (Ola), Freiburg (Ger), Real Sociedad (Spa), Union Saint-Gilloise (Bel)

Vincitrici dei playoff (seconda fascia): JUVENTUS (Ita), ROMA (Ita), Siviglia (Spa), Sporting Lisbona (Por), Bayer Leverkusen (Ger), Manchester United (Ing), Union Berlino (Ger), Shakhtar Donetsk (Ukr)

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

-Le otto vincitrici della fase a gironi di UEFA Europa League sono teste di serie, mentre le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta non sono teste di serie.

-Le vincitrici dei gironi di Europa League giocano il ritorno in casa.

-Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro.

CALENDARIO

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023 Sorteggio quarti di finale e semifinali: 17 marzo Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023 Semifinali: 11 e 18 maggio 2023 Finale: 31 maggio 2023