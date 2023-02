Campionati Tackle al via. Prima giornata in seconda Divisione e CIF9

Nel weekend ripartono i Campionati Italiani tackle senior con la prima giornata della Seconda Divisione e del CIF 9. Nove le partite in programma, con 18 delle 41 squadre coinvolte in campo. Questo il programma.

A circa un mese di distanza dallo Youth Bowl, l’atto finale dei Campionati tackle giovanili, come da tradizione il prossimo weekend riparte la stagione senior. Prime a cominciare le squadre iscritte al Campionato Italiano di Seconda Divisione e al Campionato Italiano a 9 Giocatori (CIF9) – Trofeo Paolo Crosti.

Diciotto le squadre in campo in totale, con il programma che prevede 4 partite in Seconda Divisione e 5 in CIF9.

La corsa al Silver Bowl, la finale del Campionato cadetto fissata per il secondo weekend di luglio, inizia sabato alle 20.30 a Ravenna, con il match di apertura tra la “matricola di lusso” del Campionato, i Roosters Romagna, e gli Hogs Reggio Emilia, team dalle grandi tradizioni e chiamato a riscattare la stagione piuttosto opaca del 2022, chiusa con una sola vittoria e 5 sconfitte. Dopo la convincente vittoria al Nine Bowl, i Roosters sono pronti per il salto di categoria e sarà sin da subito molto interessante capire con quali ambizioni affronteranno la nuova avventura.

Prima di campionato e prima stracittadina a Torino, con la sfida tra Reapers e Giaguari al via alle ore 21.00. Coaching staff parzialmente rinnovati per entrambi i team e qualche perdita importante per il roster dei Giaguari, con Nicholas Dalmasso e Andrea Serra (QB e WR titolari fino alla scorsa stagione) che hanno scelto i Seamen Milano e l’avventura in ELF. Il grande vivaio del team, tuttavia, siamo certi consentirà ai Giaguari di schierare in campo ancora una volta una formazione più che competitiva. I Reapers, dal canto loro, scenderanno in campo con una squadra in parte rinnovata sia in attacco che in difesa, che sta lavorando insieme sin dai primi di settembre e che si presenta ai nastri di partenza con una gran voglia di fare bene.

Domenica, alle 14.30 ad Albissola Superiore (SV), derby ligure tra i Pirates Savona, semifinalisti del Campionato 2022, e i Dockers Levante, nuova formazione nata dalla collaborazione tra i Predatori Golfo del Tigullio e i Red Jackets Sarzana, entrambe provenienti dal CIF9. Esordio non semplice, dunque, ma la qualità in campo non mancherà e la prima stagionale rappresenta un’incognita un po’ per tutti.

Stessa ora ma in Lombardia, a Cernusco sul Naviglio, l’ultima partita a calendario in questa prima giornata di Seconda Divisione è quella tra i Daemons e i Redskins Verona, altro match interessante dopo la stagione passata, chiusa dai veronesi senza vittorie e con i lombardi al quinto posto del ranking nazionale, sconfitti al primo turno dei playoff dai Lions Bergamo, poi vincitori del titolo. Anche in questo caso, diverse le novità sia in panchina che in campo e partita tutta da seguire.

Passiamo al CIF9, Campionato che sarà nuovamente intitolato a “Big Ram” Paolo Crosti e che vedrà un totale di 28 squadre al via. Quattro delle cinque partite in programma si giocheranno sabato, a partire dalle ore 15.00, e i primi a scendere in campo saranno Thunders Trento vs Giants Bolzano e Rams Milano vs Gorillas Varese. Sono squadre che si conoscono molto bene e che la scorsa stagione hanno combattuto ad armi pari per tutto il campionato arrivando alla fine della regular season nella parte alta del ranking nazionale. I Giants hanno chiuso la stagione con un ritiro alla vigilia dei playoff, ma questa è una squadra dalle forti tradizioni e capace di rialzarsi ogni anno più forte di prima, ergo…vietato sottovalutarla!

In serata, altri due match, quello tra i Sentinels Isonzo, che arrivano dalla Seconda Divisione, e i Muli Trieste, reduci da una stagione 2022 chiusa con 1 vittoria e 3 sconfitte, e quello tra i Bengals Brescia e gli Hammers Monza Brianza, l’anno scorso rispettivamente secondi e 33esimi nel ranking nazionale. Saranno cambiate le forze in campo?

Chiude il programma di CIF9 la sfida tra Cavaliers Castelfranco e Leoni Basiliano, con kick off alle ore 15.00 di domenica. Terzi e ottavi la scorsa stagione, questi due team sono da anni tra i principali protagonisti di questo avvincente Campionato e siamo certi che scenderanno in campo con le solite, altissime ambizioni.

Questo, dunque, il programma ufficiale:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE

Sabato, 25 febbraio

h. 20.30 Roosters Romagna vs Hogs Reggio Emilia

h. 21.00 Reapers Torino vs Giaguari Torino

Sabato, 25 febbraio

h. 14.30 Pirates Savona vs Dockers Levante

h. 14.30 Daemons Cernusco vs Redskins Verona

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TROFEO PAOLO CROSTI

Sabato, 25 febbraio

h. 15.00 Thunders Trento vs Giants Bolzano

h. 15.00 Rams Milano vs Gorillas Varese

h. 20.00 Sentinels Isonzo vs Muli Trieste

h. 20.30 Bengals Brescia vs Hammers Monza Brianza

Domenica, 26 febbraio

h. 15.00 Cavaliers Castelfranco vs Leoni Basiliano

Risultati LIVE e link diretti agli streaming sulla web app federale GAMEDAY: https://gameday.fidaf.org/

Ph. Credits: @Monica Audoglio – Giaguari Vs Reapers