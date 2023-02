“Alla Grande – Pirelli” e Ambrogio Beccaria secondi al traguardo della RORC Caribbean 600 a solo due miglia dal primo.

(Valentina Pigmei) – Un grande successo per la vela italiana. Ieri notte alle 00:30 (5:30 ora italiana 23 febbraio ) con un tempo reale di due giorni, 13 ore, 21 minuti e 30 secondi, il team di “Alla Grande – Pirelli” ha tagliato in seconda posizione il traguardo della RORC Caribbean 600, soltanto 7 minuti dopo il primo classificato (Alberto Bona e il team di “Ibsa”).

Antigua, 23 febbraio 2023 – Alle ore 00:30 locali (5:30 italiane), con un tempo reale di due giorni, 13 ore, 21 minuti e 30 secondi, il team di “Alla Grande – Pirelli” ha tagliato in seconda posizione il traguardo della famosa regata caraibica in equipaggio, soltanto 7 minuti dopo il primo classificato.

Per “Alla Grande – Pirelli” la partenza è stata ottima: in testa sin da subito alla flotta dei Class40, la barca ha mantenuto il comando fino all’isola di Barbuda. Nella risalita verso Nord, Beccaria e il resto dell’equipaggio hanno perso qualche miglio, presumibilmente per un piccolo problema a bordo, dando vita a un serratissimo testa a testa con “IBSA” di Alberto Bona per la lotta al primo posto.

Dopo aver passato Saint Martin, “Alla Grande Pirelli” è scesa verso l’isola di Saint-Barthélemy per poi raggiungere la Guadalupa con medie di velocità sempre molto alte per imbarcazioni di questa classe, con punte di venti nodi.

A rendere possibile il successo della prima regata in equipaggio del Class40 di Beccaria hanno contribuito le scelte tattiche e la performance della barca in particolare con condizioni di vento sostenuto. A bordo di “Alla Grande – Pirelli” con Ambrogio anche: Bernardo Zin (ITA); Tanguy Leglatin (FRA); Kevin Bloch (FRA).

“Un bellissimo secondo posto”, dice Beccaria subito dopo l’arrivo in banchina, “abbiamo combattuto sempre, facendo alcuni errori ma anche tante scelte giuste. Ci ha forse leggermente penalizzato rispetto a “Ibsa” il fatto di non aver usato bene la vela in più che avevamo. Navigando in equipaggio si imparano un sacco di cose e ho già molte idee su come ottimizzare “Alla Grande – Pirelli” che comunque per essere ancora molto nuova si è rivelata velocissima, un treno! Sono molto contento per Alberto Bona che è un amico e il team di IBSA perché hanno fatto una regata splendida”.

La quattordicesima edizione della RORC Caribbean 600, organizzata dal Royal Ocean Racing Club dal 2009, si è svolta attorno alle isole di Barbuda, Nevis, Saba e Saint Barth, Saint Martin per poi proseguire a sud verso Guadalupa, circumnavigarla e tornare all’ultima boa al largo di Barbuda, terminando il giro ad Antigua.

Per Beccaria e tutto il team di “Alla Grande – Pirelli” la partecipazione alla RORC ha segnato l’inizio di una nuova stagione di regate tra i Caraibi, le Azzorre e la Francia del Nord: dalla Defì Atlantique (1 aprile) alla Normady Channel Race (4 giugno), dalla Les Sables-Horta-Les Sables (27 giugno) al Rolex Fastnet Race (22 luglio) che quest’anno festeggia i 50 anni dalla prima edizione. In conclusione, a ottobre, la mitica “Rotta del caffè” conosciuta anche come Transat Jacques Vabre, la transatlantica in doppio.

L’equipaggio di Alla Grande Pirelli alla RORC Caribbean 600

Bernardo Zin (ITA) Nato a Vicenza, ingegnere nautico, velista, ha lavorato come boat building surveyor per vari team. Responsabile della barca di Ambrogio, Bernardo è a bordo del progetto di “Alla Grande – Pirelli” fin dall’inizio e ha seguito tutta la costruzione e l’ottimizzazione della barca. Con Ambrogio ha stabilito il record in F18 sulla rotta Portofino-Giraglia-Portofino nel 2016.

Tanguy Leglatin (FRA) Di stanza a Lorient in Bretagna, è velista e coach di skipper professionisti e non- professionista. Dal 2007 allena i migliori velisti oceanici per tutte le più importanti regate oceaniche dalla Mini – Transat alla Solitaire du Figaro alla Route du Rhum. Dal 2018 èl’allenatore di Ambrogio.

Kevin Bloch (FRA), ventisette anni, nato a Aix-les-Bains, ingegnere nautico, ha già partecipato a molte prestigiose regate oceaniche tra cui la Transat Jacques Vabre nel 2021. Di recente ha fatto il record di velocità in equipaggio a bordo dell’Imoca Charal 2 capitanato da Frank Cammas.