Europa League, Napoli eliminato dal Barcellona. Al Maradona finisce 4-2 a favore dei blaugrana

Il pareggio 1-1 al Camp Nou non è bastato al napoli per sognare di passare il tuno nella competizione europea. (nella foto Politano autore della seconda rete azzurra)

Troppo Barcellona , poco e disattento Napoli. Al Diego Armando Maradona nel match di ritorno (1-1 all’andata) paly off Europa league la squadra di Xavi a disegnato geometrie di calcio, mettendo sempre in tutti i 90 minuti in difficoltà un Napoli spuntato.

Assenze importanti negli azzurri: Anguissa e Lozano, ma il Barcellona è di un’altra caratura.

La Partita

Il primo tempo è tutto targato Barcellona. Napoli con troppi errori in fase di costruzione dle gioco. Gli azzurri inferiori nella proria metà campo , con Demme fuori posizione senza alcun argine alle giocate dei blaugramna. All'(8) Il Barcellona passa in vantaggio su veloce contropiede di Traorè apertura per Jordi Alba infila Meret sul suo palo.

Il Napoli non si scuote , Osimhen poco servito predica nel deserto . Il raddoppio del Barcellona arriva al (13′) con F rank De Jong: Demme perde un contrasto a centrocampo , una prateria davanti all’olandese , e dal limite dell’area Il tiro a giro è imprendibile per Meret.

Il Napoli accorcia , al (23′) su calcio di rigore: Osimhen servito lungo entra in area , Ter Stegen lo affronta e lo tocca , dopo il consulto al var , dal dischetto Insigne accorcia.

Il copione del match non cambia , il napoli continua a commettere errori, tante le occasioni del barcellona sprecate. Al 46’ arriva il terzo gol del Barcellona: da calcio d’angolo , Piquet ferma di destro e di sinistro indovina l’angolo basso alla sinistra di Meret.

Nel secondo tempo Spalletti lascia negli spogliatoi Demme per Politano. Il 4-3-3 sembra più adatto al match , ma il Napoli subisce al (590) la quarta rete su bella azione finalizzata da un tiro imprendibile di Aubameyang

Il Napoli cerca di ricomporsi, ma non è serata. Quache pericolo per la porta di Tersgen , ma nulla di più. Prima del triplice fischio (87′) Politiano realizza il 2-4 finale.

Barcellona ai quarti Europa league . Partenopei già con la testa alla prossima sfida in campionato, quella dello stadio Olimpico contro la Lazio.

IL TABELLINO

NAPOLI-BARCELLONA 2-4

Napoli (4-2-3-1): Meret ; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (28′ st Ounas); Demme (1′ st Politano), Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski (28′ st Mertens), Insigne (37′ st Petagna); Osimhen (28′ st Ghoulam).

A disp: Idasiak, Ospina, Juan Jesus, Zanoli. All.: Spalletti

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri (30′ st Nico Gonzalez), Busquets (17′ st Gavi), de Jong; Traoré (30′ st Dembélé), Aubameyang (30′ st L. de Jong), Ferran Torres (37′ st Ricard Puig).

A disp.: Neto, Tenas, Braithwaite, Mingueza, Eric Garcia. All.: Xavi

Arbitro: Karasev (RUS)

Marcatori: 8′ Jordi Alba (B), 13′ de Jong (B), 23′ rig. Insigne (N), 45′ Piqué (B), 14′ st Aubameyang (B), 42′ st Politano (N)

Ammoniti: Zielinski, Ruiz (N)