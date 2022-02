Maurizio Sarri nel post gara contro il Porto ai microfoni Sky Sport

“Sapevamo di affrontare una squadra forte, che lo scorso anno ha fatto i quarti di Champions e ha eliminato in pochi mesi Juve e Milan, però in queste due partite abbiamo dimostrato di essere alla pari – ha detto il tecnico della Lazio dopo il 2-2 dell’Olimpico -. Prendiamo l’aspetto positivo, la squadra è in grande crescita e finalmente potremo allenarci un po’ di più”.