Atalanta , Gasperini:” è sempre bello giocare in Europa”

L’Atalanta batte l’Olympiacos 3-0 e si qualifica agli ottavi di finale Europa league. Gian Piero Gasperini ai microfoni Sky Sport.

“Un buon risultato – ha sottolineato il tecnico analizzando la gara – e la prova maiuscola offerta dal Malinowski autore di una doppietta. La vittoria – aggiuge Gasperini – ci permette di qualificarci ad una manifestazione dove vogliamo fare bene. E’ sempre bello giocare in Europa, abbiamo fatto una buona prestazione facendo un risultato importante come gli ottavi di Europa League. Noi ci siamo trovati sempre molto bene anche in campionato, quest’ultimo mese è stato particolare però siamo lì e continueremo a giocare le nostre partite nel rispetto di tutti cercando di portare le nostre prestazioni per fare le cose migliori possibili”.