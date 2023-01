Inter , Inzaghi:” Il Napoli sta facendo un campionato a parte, noi dobbiamo lottare con le altre

Simone Inzaghi si arrende alla corsa verso lo scudetto.

“Tredici punti di ritardo sono tanti – ha spiegato il tecnico dell’Inter a Sky Sport -. Chiudiamo il girone d’andata con 37 punti e diversi rimpianti: dobbiamo pensare partita dopo partita, ci sono tante squadre in pochi punti.” Sulla gara: ” Non è stata una delle nostre migliori serate, giocare 11 conro 10 si è sempre penalizzati . Nel secondo tempo, quando sembrava che stessimo tenendo le distanze, abbiamo preso un gol in ripartenza a causa della troppa generosità e della voglia di fare”.