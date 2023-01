Empoli corsaro a San Siro. Nell’ultimo match della 19^ giornata i toscani in superiorità numerica (espulso Skriniar al 40’) , gia ammonito rimedia il secondo giallo per fallo su Caputo, decisione molto contestata dai giocatori nerazzurri.

Dopo la vittoria 3-0 contro il Milan in Supercoppa Italiana, i nerazzurri sottotono non hanno giocato ai livelli dei match precedenti .

Nella rirpesa in dieci uomini subiscono il gioco dell’Empoli e il neo-entrato Baldanzi buca Onana con un tiro centrrale dal limite, il portiere nerazzurro non all’altezza della situazione.Inzaghi si gioca il tridente Lautaro-Dzeko-Lukaku, ma è De Vrij a sfiorare il pareggio al 77′, ma il suo colpo di testa prende in pieno la traversa. Inzaghi precipita a -13 dal Napoli e dice addio allo scudetto.

IL TABELLINO

INTER-EMPOLI 0-1

Inter (3-5-2): Onana ; Skriniar , De Vrij , Bastoni ; Darmian (26′ st Dzeko ), Barella (26′ st Asllani ), Calhanoglu , Mkhitaryan (32′ st Lukaku ), Dimarco (26′ st Gosens ); Correa (1′ st Bellanova ), Lautaro Martinez . A disp.: Cordaz, Brazão, Dumfries, Gagliardini, Acerbi, D’Ambrosio, Curatolo, Carboni, Zanotti. All.: Inzaghi

Empoli (4-3-2-1): Vicario ; Ebuehi , De Winter , Luperto , Parisi ; Akpa-Akpro (1′ st Haas ), Henderson (28′ st Satriano ), Bandinelli ; Cambiaghi (19′ st Baldanzi ), Bajrami (29′ st Fazzini ); Caputo (45′ st Walukiewicz ). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Degli Innocenti, Stojanovic, Guarino, Nabian Herculano. All.: Zanetti

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 21′ st Baldanzi (E)

Ammoniti: Skriniar (I), Henderson (E), Akpa-Akpro (E), Parisi (E), Dzeko (I)

Espulsi: Al 40′ espulso Skriniar per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto)