“Vincere a San Siro è come realizzare un sogno”

” I miei giocatori sono stati straordinari giocando una partita coraggiosa contro una squadra forte come l’Inter”. Cosi’ Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, commenta a Sky Sport la vittoria in casa dell’Inter in campionato. “Penso che sia il punto piu’ alto della mia carriera, ma anche grazie alla classifica che abbiamo. Era impensabile, ci siamo arrivati con il lavoro ma non abbiamo fatto ancora niente”, ha aggiunto il tecnico dei toscani.