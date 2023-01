Bologna Cremonese 1-1. Okereke poi, autogol di Chiriches

Iniza con un pareggio l’avventura di Davide Ballardini sulla panchina della Cremonese.

Dopo il debutto a la qualificazione ai quarti Copa Italia conqusitata la scorsa settimana allo stadio maradona – ai aalci di rigore- , contro la capolista Napoli, i grigiorossi pareggiano (1-1) contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. iRsultato che non serve a nessuno delle due squadre. Cremoense che rimane ultima 8 punti

a -1 dalla dalla penultima Sampdoria. Bologna , un piccolo,passo avanti sale a quota 23 undicesimo in classifica.

Il match si sblocca nella rirpesa su calcio d rigore concesso dall’arbitro Marchetti che dsopo il consulto al Vari: (50’) tocco d mano di Dominguez Il Bologna reagisce immediatamente, trovando il pareggio dopo cinque minuti: sul cross da sinistra di Lykogiannis, Ferguson stacca di testa, Carnesecchi respinge la sfera ma Ferrari prova a spazzare colpendo Chiriches che segna l’autogol.

IL TABELLINO

BOLOGNA-CREMONESE 1-1

Bologna (4-3-3) – Skorupski ; Posch , Soumaoro , Lucumi , Lykogiannis (34’ st Cambiaso ); Dominguez (34’ st Schouten ), Moro , Ferguson ; Orsolini , Barrow (1’ st Zirkzee ), Soriano . All. Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Kasius, Sosa, Aebischer, Pyyhtia, Amey.

Cremonese (3-4-1-2) – Carnesecchi , Ferrari , Chiriches , Vasquez , Sernicola , Meité , Castagnetti (16’ st Benassi ), Valeri(25’ st Buonaiuto ); Pickel ; Okereke (45’ st Tsadjout), Ciofani (16’ st Afena-Gyan 6). All. Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Quagliata, Milanese, Ghiglione, Bianchetti, Zanimacchia.

Arbitro: Marchetti.

Marcatori: 50’ Okereke rig. (C), 55’ aut. Chiriches (B).

Ammoniti: Soumaoro (B), Skorupski (B), Chiriches (C), Pickel (C), Vasquez (C), Buonaiuto (C), Carnesecchi (C).