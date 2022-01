Ai microfoni Dazn, Stefano Pioli analizza il match contro la Juventus:

“Abbiamo fatto una partita giusta per il nostro momento e per l’avversario e ci è mancato qualcosa in area di rigore – ha commentato Pioli a fine partita -. Siamo stati poco precisi e decisi nella giocata finale, poi il terreno di gioco così messo male non ha aiutato”.