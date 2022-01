Massimiliano Allegri commenta ai microfoni Dazn il pareggio contro il MIlan

“Abbiamo tenuto il Milan a 7 punti. Ci sono ancora tante gare e per noi rimanere a distanza era importante. In caso di sconfitta saremmo finiti a -10“. “Negli ultimi venti metri abbiamo sbagliato troppo e siamo stati poco lucidi – ha aggiunto -. Anche se il campo ha influito sul gioco in negativo. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, nel primo potevamo sfruttare meglio il campo aperto“.