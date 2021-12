Serie A: Risutati 19^ giornata

Il Milan batte l’Empoli e si riprende il secondo posto in classifica . Secondo passo falso consevutivo del Napoli battuto dallo Spezia 1-0.

Un’autogol di Juan Jsesu cindanna il napik alla seconda sconfitta consecutiva casalinga. Il Milan si rorpende il s econdo posto in classifica con la vittoria al ‘Catstellani contro l’Empoli. L’Ibnter batte di misura il Torino . Vittorie per lazio e Bologna rispettivamente contro Venezia e Sassuolo. Finisce 1-1 Verona – Fiorentina, stesso risultato tra Roma e Sampdoria.

Empoli-Milan 2-4

12′ pt e 42 pt Kessié (M), 18′ pt Bajrami (E), 18′ st Florenzi (M), 24′ st Theo Hernandez (M), 39′ st rigore Pinamonti (E)



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (1′ st Marchizza), Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski (23′ st Bandinelli), Ricci (39′ st Asllani), Henderson (39′ Stulac); Bajrami; Cutrone (23′ st La Mantia), Pinamonti. All. Andreazzoli



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (19′ st Kalulu), Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali (18′ st Bakayoko), Bennacer (36′ st Krunic); Messias (36′ st Diaz), Kessie, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli

Ammoniti: Tonali, Romagnoli S., Bennacer per gioco falloso.

Napoli-Spezia 0-1

37′ pt autogol di Juan Jesus



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (41′ st Ghoulam), Anguissa, Lobotka (33′ st Elmas), Politano (41′ st Demme), Zielinski (24′ st Ounas), Lozano, Mertens (1′ st Petagna). All. Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Gyasi, Maggior, Kiwior, Bastoni, Reda, Manaj, Agudelo (49′ st Colley). All. Thiago Motta

Ammoniti: Maggiore, Mario Rui, Kiwior, Manaj, Petagna per gioco scorretto; Thiago Motta per proteste.

Inter-Torino 1-0

30′ pt Dumfries



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (37′ st D’Ambrosio), Vidal (37′ st Sensi) Brozovic, Calhanoglu (24′ st Vecino), Perisic (45′ st Dimarco); Dzeko, Lautaro (24′ st Sanchez). All.: Simone Inzaghi



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (20′ st Rodriguez); Singo, Lukic, Pobega (20′ st Mandragora), Aina (31′ st Ansaldi); Brekalo (31′ st Praet), Pjaca; Sanabria (15′ st Warming). All.: Juric



Ammoniti: Calhanoglu per gioco falloso.

Roma-Sampdoria 1-1

27′ st Shomurodov (R), 35′ st Gabbiadini (S)



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (21′ st El Shaarawy), Cristante, Mkhitaryan, Vina (21′ st Shomurodov); Zaniolo, Abraham (2′ st Afena-Gyan). All. Mourinho



SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski (31′ st Ciervo), Yoshida, Colley, Augello; Askildsen (43′ st Yepes), Ekdal (37′ pt Ferrari), Silva, Candreva (43′ st Depaoli); Gabbiadini, Caputo (31′ st Quagliarella). All.: D’Aversa



Ammoniti: Berezynski, Falcone, Askildsen per gioco scorretto.

Verona-Fiorentina 1-1

17′ pt Lasagna (V), 31′ st Castrovilli (F)



HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò, Tameze, Casale, Sutalo, Faraoni, Ilic, Veloso (1’st Bessa), Lazovic, Lasagna (35’st Cancellieri), Caprari (35’st Hongla), Simeone. All. Tudor



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti (24’st Odriozola), Milenkovic, Igor, Terzic, Bonaventura (1’st Castrovilli), Torreira, Duncan, Sottil (18’st Saponara, 24’st Callejon)), Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Ammoniti: Tudor per proteste, Caprari, Ilic, Igor per gioco falloso.



Venezia-Lazio 1-3

3′ pt Pedro (L), 30′ pt Forte (V), 3′ st Acerbi (L), 49′ st Luis Alberto (L)



VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Crnigoj (22′ st Tessmann), Ampadu (29′ st Sigurdsson), Vacca (dal 10′ st Busio); Kyine (10′ st Okereke), Aramu, Forte (29′ st Johnsen. All.: P.Zanetti



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu (29′ st Luis Alberto); S.Milinkovic-Savic, Cataldi (22′ st Lucas Leiva), Basic (29′ st Lazzari); Pedro, Felipe Anderson (35′ st Anderson), Zaccagni. All.: Sarri



Ammoniti: Cataldi, Pedro, Ampadu, Crnigoj e Caldara per gioco fallosso, Basic per gioco scorretto

Espulso: nel st 46′ Tessmann per gioco falloso.

Sassuolo-Bologna 0-3



36′ pt Orsolini, 44′ pt Hickey, 49′ st Santander

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur (1′ st Toljan), Ayhan, Ferrari, Rogerio (43′ st Kuriakopoulos); Frattesi, Lopez (43′ st Magnanelli), Traoré (19′ st Defrel); Berardi, Scamacca, Boga (1′ st Raspadori). All.: Dionisi

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi (35′ st Binks); Skov Olsen (28′ st De Silvestri), Dominguez, Svanberg (17′ st Vignato), Hickey; Orsolini (17′ st Barrow), Soriano; Arnautovic (28′ st Santander). All.: Mihajlovic

Ammoniti: Svanberg, Dominguez, Santander, Magnanelli per gioco scorretto.

La Classifica

Squadra Pt PG V N P GF GS Inter 46 19 14 4 1 49 15 Milan 42 19 13 3 3 40 22 Napoli 39 19 12 3 4 35 14 Atalanta 38 19 11 5 3 38 24 Juventus 34 19 10 4 5 27 17 Roma 32 19 10 2 7 31 21 Fiorentina 32 19 10 2 7 34 25 Lazio 31 19 9 4 6 39 34 Empoli 27 19 8 3 8 30 34 Bologna 27 19 8 3 8 27 31 Torino 25 19 7 4 8 23 19 Verona 24 19 6 6 7 34 32 Sassuolo 24 19 6 6 7 30 31 Udinese 20 18 4 8 6 26 28 Sampdoria 20 19 5 5 9 27 35 Venezia 17 19 4 5 10 18 34 Spezia 16 19 4 4 11 19 39 Genoa 11 19 1 8 10 19 37 Cagliari 10 19 1 7 11 17 40 Salernitana 8 18 2 2 14 11 42