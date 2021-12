“Retrour à La Base”: Prysmian Group segna il miglior tempo del rally attraversando l’Oceano Atlantico dalla Martinica a Lorient in meno di 10 giorni.

Con l’ultimo IMOCA arrivato a Lorient La Base la sera di sabato 18 dicembre, si è chiuso “Retour à La Base”, il rally amichevole tra Martinica e Lorient proposto da Lorient Grand Large e la Classe IMOCA.

Il miglior tempo è stato realizzato da Prysmian Group, che ha impiegato 9 giorni 23 ore e 46 minuti a percorrere le 3450 miglia nautiche teoriche che separano la Martinica dalla Bretagna, dopo uno stop over a Fort de France di soli due giorni e mezzo dall’arrivo della Transat Jacques Vabre, terminata in sesta posizione.







“Abbiamo attraversato l’Oceano Atlantico contro l’aliseo, nella rotta meno propizia, in meno di 10 giorni. Un’esperienza intensa con tanti momenti non semplici. Non ho mai preso alcun rischio, avrei potuto metterci un giorno di meno, ma all’altezza delle Azzorre ho deciso di chiudere la vela di prua per navigare a 5 nodi per dodici ore, in modo da permettere il passaggio della coda del fronte, che era molto attiva e piuttosto violenta.” ha dichiarato Giancarlo Pedote all’arrivo, il 10 dicembre scorso.



“Abbiamo sempre navigato in un vento che reputavo assolutamente idoneo, per quelli che erano gli obiettivi della navigazione. Volevo andare veloce per iniziare il cantiere invernale, ma non avevo un equipaggio sperimentato nella classe lmoca. L’idea di restare sotto i dieci giorni di navigazione è stata la musa tentatrice, e a 200 miglia dall’arrivo ho deciso di aumentare tela svolgendo il piccolo gennaker, la vela per andature portanti a vento forte, nonostante ci fossero 5 metri di onda e quasi 30 nodi di vento. La barca sembrava in discesa libera sugli sci: abbiamo fatto planate a 27/28 nodi su quest’onda lunga di 5/6 metri, e ho chiesto al mio equipaggio di restare all’interno del pozzetto per non vedere…”



Questo rally amichevole, che nel 2023 diventerà una regata in solitario valida per la qualifica per il Vendée Globe 2024/25, conclude un anno pieno di soddisfazioni con l’ottavo posto al Vendée Globe e alla Rolex Fastnet Race e un sesto posto alla Transat Jacques Vabre.



Martedì 14 dicembre Prysmian Group è stata messa a terra ed è entrata in cantiere, dove subirà importanti modifiche alla prua.



“Retour à La Base”

La linea di partenza, situata nel nord dell’isola, è stata aperta per 5 giorni, il 29 novembre. Gli equipaggi iscritti, Apicil, Groupe Setin, Macsf, Corum L’Epargne e Prysmian Group, sono partiti nell’arco di questi cinque giorni attivando ciascuno il proprio cronometro, fermato al taglio del traguardo posizionato all’ingresso della baia di Lorient.



I tempi del “Retour à La Base”



Prysmian Group

Partenza martedì 30 novembre alle 22h 17min TU.

Arrivo venerdì 10 dicembre alle 22h 07min TU

Tempo di percorrenza: 9 giorni 23 ore e 43 minuti



CORUM L’Epargne

Partenza giovedì 2 dicembre alle 16h 37min TU.

Arrivo lunedì 13 dicembre alle 05h 26min TU

Tempo di percorrenza: 10 giorni 12 ore e 49 minuti



MACSF

Partenza giovedì 2 dicembre alle 21h 28min TU.

Arrivo lunedì 13 dicembre alle 12h 50min TU

Tempo di percorrenza: 10 giorni 14 ore e 22 minuti



Groupe SETIN

Partenza sabato 4 dicembre alle 16h 47min TU.

Arrivo sabato 18 dicembre alle 16h 03min TU

Tempo di percorrenza: 13 giorni 13 ore e 16 minuti



APICIL Group

Partenza sabato 4 dicembre alle 00h 35min TU.

Arrivo sabato 18 dicembre alle 20h 40min TU

Tempo di percorrenza: 14 giorni 20 ore e 5 minuti