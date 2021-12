Ippodromi Associati: «Corse confermate a gennaio e febbraio, ma il Sottosegretario Battistoni concretizzi gli impegni presi»

I Gruppo Ippodromi Associati, preso atto di quanto comunicato dal Sottosegretario Sen. Francesco Battistoni, nell’incontro del 17 dicembre u.s., il quale ha assicurato che:

il MIPAAF provvederà, indipendentemente dallo stanziamento che sarà previsto nella legge di bilancio 2022, ad incrementare i fondi sul capitolo 2297 (destinato al pagamento dei servizi resi dalle società di corse) mediante atti formali dell’Ente, nella misura necessaria a garantire ad ogni società di corsa le medesime spettanze dell’anno 2021, l’incremento del capitolo 2297 sarà effettuato utilizzando fondi appostati su altri capitoli di competenza del MIPAAF;

il concretizzarsi di una seria di iniziative (Direzione Generale dell’ippica, riduzione dei tempi di pagamento dei premi, ecc.) finalizzate al miglioramento dello stato del settore;

tenuto conto dell’impegno del Sottosegretario, manifesta la disponibilità delle società di corse associate a continuare l’attività di organizzazione delle corse nei prossimi mesi di gennaio e febbraio.

Resta inteso che il mantenimento delle spettanze per le società di corse, almeno nella stessa misura di quelle del 2021, è essenziale per garantire la “continuità di gestione delle aziende” già “provate” dalle perdite accumulate negli esercizi precedenti; pertanto, è indispensabile che le assicurazioni fornite dal Sottosegretario si concretizzino entro il mese di febbraio del 2022.

Il presente comunicato è condiviso e sottoscritto anche dal Coordinamento Ippodromi, Associazione Nazionale Ippodromi (ANI) e dalle società Snaitech SpA per gli ippodromi di Milano e Montecatini e la società Valentinia per l’ippodromo di Pontecagnano.

Roma, 22 dicembre 2021

Gruppo Ippodromi AssociatiSOCIETA’ IPPODROMI DIAlfea SpA PisaHippogroup Cesenate SpA Bologna – CesenaHippogroup Roma Capannelle Srl Roma GL – Roma TRHippogroup Torinese SpA TorinoIppica di Capitanata Corse Srl Castelluccio dei SauriIppodromi Partenopei Srl Napoli GL – Napoli TRIppodromi Meridionali Srl SS. Cosma e DamianoIppomed Srl Siracusa GL – Siracusa TRIppodromo del Casalone Srl San Giovanni Teatino TR – Grosseto GLMerano Galoppo Srl MeranoNordest Ippodromi SpA Treviso GL – Treviso TR – Trieste – FerraraS.A.M.A.C. snc Civitanova MarcheSocietà Varesina Incremento Corse Cavalli Srl Varese

Coordinamento IppodromiSOCIETA’ IPPODROMI DIIppodromi dei Fiori SpA AlbengaS.A.I.T.A. Srl AversaIppodromo di Chilivani Ozieri Srl ChilivaniComitato Corse Ippiche CorridoniaS.M.A. Srl MontegiorgioGruppo Coppiello Srl PadovaSocietà Ippica Sassarese Srl Sassari

Associazione Nazionale Ippodromi (ANI)SOCIETA’ IPPODROMI DISoc. Modenese esposizione fiere e corse cavalli Srl ModenaMarsicana Srl Tagliacozzo

SNAITECH S.p.A Ippodromi di Milano GL e TR, Montecatini

Valentina Srl ippodromo di Pontecagnano