Qatar 2022- Francia -Australia 4-1

Rabiot , due voltre Giroud e Mbappè .Nel primo turno del Gruppo D la Francia batte 4-1 l’Australia in rimonta .

All’Al Janoub Stadium al 9′ il gol dell’Australia è una doccia fredda per la Francia : cambio di gioco di Souttar servizo per Goodwin che insacca, nell’azione si infortuna Lucas Hernandez , costretto ad uscire sostituito dal fratello Theo. La Francia assorbe bene il colpo e reagisce. Al 27′ il pareggio di Rabiot , lo juventino sfritta il cross di Theo Hernandez e di testa insacca. Dopo appena quattro miuti il raddoppio di Giroud , l’assist di Rabiot , facile per l’attaccante del Milan appoggaire in fondo alla rete.

La ripresa inizia con Giroud protagobista di una bella rovesciata ancora su cross di Theo Hernandez.

La gestione del match è tutta transalpina . Le occasioni per il tris non macano: colpo di testa di Konaté finisce alto , poi Griezmann con salavataggio sulla linea Behic .

Il match lo chiudono Mbappé-Giroud. Il primo firma il tris di testa deviando in rete un cross pennellato di Dembelè, poi Olivier cala il poker ancora di testa su perfetto assist proprio delll’attaccante del Psg. Gol che chiude la gara.



IL TABELLINO

FRANCIA-AUSTRALIA 4-1

Francia (4-2-3-1): Lloris ; Pavard (44′ st Kounde ), Konaté , Upamecano , Lucas Hernandez (13′ Theo Hernandez ); Tchouameni (32′ st Fofana ), Rabiot ; Dembélé (32′ st Coman), Griezmann , Mbappé ; Giroud (44′ st Thuram ).

A disp.: Mandanda, Areola, Disasi, Varane, Guendouzi, Kolo Muani, Veretout, Saliba, Camavinga. All.: Deschamps

Australia (4-3-3): Ryan ; Atkinson (40′ st Degenek), Rowles , Souttar , Behic 5 McGree (28′ st Mabil 5), Mooy , Irvine (40′ st Baccus ); Leckie , Duke (11′ st Cummings ), Goodwin (28′ st Kuol 5).

A disp.: Redmayne, Vukovic, Karacic, Tilio, Wright, MacLaren, Hrustic, Devlin, Deng, King. All.: Arnold

Arbitro: Gomes (Saf)

Marcatori: 9′ Goodwin (A), 27′ Rabiot (F), 32′ Giroud (F), 23′ st Mbappé (F), 26′ st Giroud (F)

Ammoniti: Duke, Irvine, Mooy (A)