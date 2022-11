Qatar 2022 -Germania-Giappone 1-2. Doan e Asano piegano i tedeschi

Dopo l’Arabia Saudita vincente contro l’Argentina un’altra sorpresa ai Mondiali Qatar 2022, a Doha, il Giappone ha battuto la Germania 2-1. Nella foto Asano autore del raddoppio.

La nazionale tedessca ha dominato il primo tempo in vantaggio su calcio di roigore realizzato da Gundogan ma, ha sbagliato troppe occasioni per il raddoppio. Nella rirpesa è uscito fuori il Giappone con tanti cambi e attaccanti che hanno messo in grande difficoltà Rudiger e compagni.

Il pari lo realizza Doan, su deviazione di Neur l’attaccante subentrato a Tanaka non sbaglia , poi il raddoppio con bellissima conclusione e che vale tre punti lo mette a segno Asano: controllo su lancio lungo dell’ex doriano Yoshida è perfetto , controllo in area e tiro tra polo e portiere.

IL TABELLINO

GERMANIA-GIAPPONE 1-2

Germania (4-2-3-1): Neuer; Sule, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan (22’ st Hofmann); Gnabry (45′ st Moukoko), Muller (22’ st Goretzka), Musiala (33’ st Goetze); Havertz (33’ st Fullkrug). Ct: Flick.

Giappone (4-2-3-1): Gonda; Sakai (30’ st Minamino), Yoshida, Itakura, Nagatomo (12’ st Mitoma); Endo, Tanaka (27’ Doan); Ito, Kamada, Kubo (1’ st Tomiyasu); Maeda (12’ st Asano). Ct: Moriyasu.

Arbitro: Barton (El Salvador)

Marcatori: 33’ Gundogan (Ge.), 31’ st Doan (Gi.), 38’ st Asano (Gi.)