Il club inglese ha ufficializzato il rinnovo del tecnico spagnolo per altre due stagioni per le felicità dei tifosi. “C’è una parte familiare nella decisione. In questo rinnovo del contratto ho coinvolto più che mai la mia famiglia, perché sono già passati 7 anni e saranno 9 anni alla fine del nuovo contratto – ha spiegato il catalano – Dal punto di vista sportivo, ho deciso in un secondo“.

Correlati