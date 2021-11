Serie A: Torino-Udinese 2-1

Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata centrano la terza vittoria consecutiva .

I padroni di casa vanno subito avanti nel risultato all’8’ grazie alla conclusione potente e angolata di Brekalo.

La ripresa si apre con la rete di Bremer (48’) che risolve una mischia in area friulana; Forestieri riapre i giochi al 77’. Secondo ko di fila in trasferta per Gotti .Il Torino sale a 17 punti in classifica (11esima posizione); Gotti resta sempre a quota 14.

IL TABELLINO

TORINO-UDINESE 2-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Djidji (25’ st Zima ), Bremer , Buongiorno 6 Vojvoda , Lukic , Pobega , Aina (18’ st Singo ); Praet (18’ st Linetty ), Brekalo (37’ st Pjaca ); Belotti (37’ st Zaza ). A disp.: Berisha, Gemello, Izzo, Rincon, Baselli, Kone, Warming, Sanabria. All.: Juric

Udinese (3-4-2-1): Silvestri ; Becao , Nuytinck (14’ st Arslan ), Samir ; Molina , Walace , Pereyra , Udogie (33’ st Soppy ); Pussetto (14’ st Forestieri ), Deulofeu (38’ st Samardzic ); Beto . A disp.: Padelli, Carnelos, De Maio, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Nestorovski, Success. All.: Gotti

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 8’ Brekalo (T), 3’ st Bremer (T), 32’ st Forestieri (U)

Ammoniti: Molina (U), Pereyra (U), Walace (U), Zaza (T)