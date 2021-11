Calciomercato, Carnevali (Sassuolo) a Radio 24: “Non cediamo Berardi a gennaio. La proposta della Fiorentina non ci interessa”

“Berardi è il giocatore più importante che abbiamo, non lo cediamo a gennaio.”

Così l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, in diretta a Tutti convocati su Radio 24, ha chiarito la posizione del calciatore Domenico Berardi che ha ricevuto un’offerta da parte della Fiorentina. “La Fiorentina ci ha fatto una proposta, ma assolutamente non ci interessa – ammette Carnevali a Radio 24 – Vedremo cosa succederà nel futuro, per noi è un giocatore determinante. Ci deve essere un’offerta importante, se è un’offerta come quella che ci è stata fatta dalla Fiorentina – conclude a Tutti convocati – non ci interessa assolutamente”.