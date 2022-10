Roma-Napoli 0-1, decide Osimhen

Il Napoli batte 1-0 la Roma, si riporta a +3 sul Milan

All’Olimpico gara bloccata con qualche occasione per i partenopei , la più nitida con Lozano al 49′ del secondo tempo.

All’80’ arriva il vantaggio del Napoli: Politano gira lungo la palla per Osimhen , il noigerinao resiste a Samlling e da posizione decentrata calcia unpotente destro che supera Rui Patricio.

IL TABELLINO

ROMA-NAPOLI 0-1

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini (37′ st El Shaarawy ), Smalling , Ibanez ; Karsdorp (37′ st Vina ), Cristante , Camara (37′ st Matic ), Spinazzola (39′ st Shomurodov ); Zaniolo , Pellegrini ; Abraham (19′ st Belotti ). A disp.: Boer, Svilar, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic. All.: Mourinho

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo6, Kim 7 Juan Jesus , Olivera ; Ndombele (12′ st Elmas ), Lobotka , Zielinski (30′ st Gaetano ); Lozano (30′ st Politano ), Osimhen , Kvaratskhelia . A disp.: Marfella, Idasiak, Demme, Mario Rui, Simeone, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Raspadori. All.: Spalletti

Arbitro: Irrati

Marcatori: 35′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Smalling (R), Lozano (N), Ndombele (N), Cristante (R), Ibanez (R), Olivera (N), Lobotka (N)

Espulsi: il preparatore atletico Rapetti (R)

Note: Al 13′ st ammonito Mourinho (R) per proteste; al 28′ st ammonito Spalletti (N) per proteste